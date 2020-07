Burgemeester formeel over vliegplein Goetsenhoven: “Een asielcentrum komt er niet” Kristien Bollen

09 juli 2020

14u25 0 Tienen Op sociale media verscheen eerder deze week het bericht over een mogelijke komst van een asielcentrum in de oude gebouwen op het vliegveld van Goetsenhoven. Enkele mensen van de twee vliegclubs merkten recentelijk enkele medewerkers van Fedasil op die foto’s van de locatie kwamen nemen. Toch is burgemeester Katrien Partyka formeel. “Er komt helemaal geen asielcentrum in Goetsenhoven, de gebouwen zijn in veel te slechte staat.”

Bij Fedasil geeft men toe dat enkele van hun medewerkers recentelijk een bezoek brachten. “Sinds de zomer van 2018 zijn we op zoek naar locaties voor extra capaciteit” zegt adjunct-woordvoerder van Fedasil Lies Gilis. “We werken nauw samen met de Regie der Gebouwen en Defensie. Een logisch gevolg dus dat onze mensen een eerste bezoek brachten aan de oude gebouwen om na te gaan of hier een mogelijkheid in zit. Dit is echter één van de locaties in de vele tientallen die we bekijken. Helaas is er in het dossier nog niets beslist, maar de kans is héél klein dat dat er op deze locatie komt.”

Burgemeester Katrien Partyka nam intussen contact op met Fedasil en kreeg de bevestiging dat deze locatie voor een asielcentrum van de lijst is geschrapt. “De gebouwen en het terrein van het voormalige militaire vliegveld zijn gewoon in veel te slechte staat om nog kunnen te gebruiken. Ik kreeg de bevestiging dat ze niet in aanmerking komen.” Of de burgemeester ons dan kan vertellen wat er eventueel in de toekomst wél zou kunnen komen? “Momenteel is dat gebied nog steeds ingekleurd als een ‘witte zone’. Het is dus militair domein, al maakt de overheid er al eens gebruik van om de (federale) politie er trainingen te laten houden met onder meer de hondensteunbrigade of de luchtsteun van de federale (RAGO). Pas als deze terreinen ooit op de markt komen, dan pas kunnen we in gesprek gaan over de toekomst van deze site”, besluit de burgemeester.