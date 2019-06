Buitenkans voor amateurschrijvers: geef misdaadroman van Toni Coppers eigen invulling



Christian Hennuy

17 juni 2019

11u52 0 Tienen Om de 26ste verjaardag (2X13) van het tijdschrift en de heemkundige kring Den Dertienden Dag te vieren, pakt de organisatie uit met maar liefst drie boeken over Hakendover. Eén boek is niet echt volledig. Bekend misdaadauteur Toni Coppers schreef een hoofdstuk voor een misdaadroman die zich afspeelt in Hakendover. De heemkundige kring gaat op zoek naar amateurschrijvers die hun eigen hoofdstukken aan het boek willen toevoegen. Iedereen kan zijn eigen verhaal insturen. Rond Kerstmis kiest een jury o.l.v. Toni Coppers het verhaal dat gepubliceerd wordt. Maar iedereen krijgt de kans om zijn verhaal gepubliceerd te zien.

Toni Coppers , een gereputeerde misdaadauteur die ook vaak verfilmd werd, woonde 15 jaar in Goetsenhoven en drie jaar in Tienen centrum, vooraleer naar het Antwerpse uit te wijken.

“Ik kwam Roland Vanderstukken van uitgeverij Procopia en Kris Merckx tegen en zo hebben we dit gezamenlijk project opgestart. Op die manier wil ik het nieuwe uitgeverijproject steunen voor beginnende auteurs”, aldus Coppers. Kris Merckx , stichtend lid van Den Dertienden Dag, programmeerde als doorwinterde webontwikkelaar en lector multimedia en webontwikkeling aan de hogeschool UCLL de digitale tools die nodig zijn om samen te werken aan het boek. Eens het boek klaar, wordt het ook echt uitgegeven. De namen van de medeauteurs zullen naast die van Toni Coppers op de cover prijken.

De voorspelling

“Deze misdaadroman ‘De voorspelling’ speelt zich af in Hakendover, en speciaal voor onze 26ste verjaardag geven we nog twee boeken over Hakendover uit: één met verhalen, geschreven door mezelf, en een geschiedkundig boek, een geüpdate heruitgave”, zegt Kris Merckx. “Ik ben wel uitgeweken naar Leuven, maar ik heb nog altijd een boerderij in Hakendover, op de Processieweg. Ik heb heel veel oude verhalen over Hakendover verzameld, grote en kleine dingen, die echt wel de geschiedenis uitmaken. Vanuit mijn opleiding als historicus en zelfstandig informaticus, heb ik steeds de brug willen slaan tussen papier en het digitale. Op dit ogenblik is het heel moeilijk om als nieuwe auteur een uitgeverij te vinden. Uitgeverijen aanvaarden nog alleen werken van auteurs van wie ze zeker zijn dat het verkoopt, zoals o.a. Toni Coppers. Maar vele anderen staan in de kou.”

Digitale publicatietool

“Dankzij de nieuwe software en de uitgeverij Procopia kunnen voortaan alle andere heemkundigen, amateurschrijvers, genealogen en leraars van de digitale publicatietool gebruik maken. Auteurs kunnen hun boek digitaal publiceren, maar ook op papier. Bedoeling is enkel te drukken naargelang de vraag. Dit voorkomt een overstock en dat is beter voor het klimaat. Jaarlijks komen er immers al duizenden boeken in de papiermolen terecht”, aldus Kris, die zelf tussen de 110 en 120 boeken publiceerde, bij verschillende uitgeverijen en weet hoe moeilijk het is voor auteurs.

Maar in eerste instantie kan iedereen nu beginnen te schrijven aan het vervolg van ‘De voorspelling’ van Toni Coppers.

Alle informatie bij www.hakendover.be/boeken, www.drukhier.be en www.procopia.be