Bromfietser gewond na val Kristien Bollen

27 januari 2020

20u07 0

In de Alexianenweg ter hoogte van het kruispunt met de Veldbornstraat in Tienen kwam zondag rond 17.30 uur voor een nog ongekende reden een bromfietser ten val. De 19-jarige jongeman uit Tienen raakte gewond aan de linkerknie en enkel. Het slachtoffer werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst in Tienen. Brandweer kwam ter plaatse om de gelekte olie en brandstof van het wegdek te reinigen.