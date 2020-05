Bromfietser gewond na aanrijding Kristien Bollen

18 mei 2020

Op de Leuvenselaan in Tienen raakte zondagavond rond 18.10 uur een 23-jarige dame uit Linter gewond. Een wagen draaide rechtsaf maar merkte de bromfietser te laat op waardoor deze in de flank van de auto reed. De bromfietsster raakte gewond aan het been en en werd ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Tienen.