Broekstraat even afgesloten Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

13u35 4

De Broekstraat wordt overdag afgesloten voor het verkeer van maandag 8 juni tot en met woensdag 17 juni wegens werken aan een huis. Een omleiding is voorzien via de Grote Markt. Verkeer is wel mogelijk op zaterdag 13 en zondag 14 juni.