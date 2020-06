Brasserie Tiens doet niet meer open Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

14u03 1 Tienen Brasserie Tiens in de Leuvensestraat zal na de corona-onderbreking niet meer opengaan. Dat melden de uitbaters op hun Facebookpagina.

“We hebben er lang over nagedacht, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het om verschillende redenen voor ons niet meer haalbaar is om Tiens terug open te doen”, klinkt het in de mededeling. “We willen alle Tiens-supporters bij deze bedanken voor het enthousiasme de afgelopen vijf jaar. Wij hebben ervan genoten!”