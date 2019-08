Brasserie Incognito valt in Nederlandse handen. “Onze muziekavonden moeten een begrip worden in Tienen” Vanessa Dekeyzer

28 augustus 2019

16u13 1 Tienen Horecazaak Incognito neemt een nieuwe start met een nieuwe uitbater. Arthur Zakarian (28) is van Armeens afkomst, maar verhuisde kort na zijn geboorte naar Nederland. Nu maakt hij de sprong naar België om in Tienen een café uit te baten. “Ik kende de stad nog niet, maar naar mijn gevoel zijn de mensen hier heel vriendelijk.”

Arthur is gebeten door de horeca. Zo runde hij tot nu een restaurant met Italiaanse en Spaanse specialiteiten in z’n vroegere woonplaats Tilburg in Nederland. “Toen ik vernam dat een kennis van onze familie, Karina, om gezondheidsredenen moest stoppen met de uitbating van Incognito in Tienen, besloot ik om eens een kijkje te gaan nemen in haar zaak. Ik zag meteen het enorme potentieel van dit pand, dat prachtig gelegen is op de Grote Markt en een bijzonder mooi terras heeft. Ik heb dan ook niet lang getwijfeld.”

En Arthur komt niet alleen, want papa Alex zal achter de kookpotten staan. “We hebben op de menukaart heel wat gerechten behouden, maar anderzijds willen we toch enkele nieuwigheden introduceren, namelijk wat meer Spaanse en Italiaanse gerechten”, vertelt Arthur. “De bereidingswijze van bepaalde gerechtjes zijn ook voor Tienen nieuw. Zo hebben we vis en vlees op de lavagrill bereid, wat een apart smaak geeft.”

Moderne en industriële look

Arthur gaf ook het interieur een eigen touch. “Ik heb gekozen voor een mix van modern met industrieel. Er zijn nu heel wat warme kleuren aanwezig en tegelijk hebben we het ‘lichter’ gemaakt. Ook het meubilair hebben we vervangen. Het terras hebben we dan weer meer leven gegeven door de volière met grote parkieten. Geen nood, de vogels maken weinig lawaai, maar voor de kinderen is het heel fijn om naar te kijken, want ze zijn heel actief.”

Op 4 september opent de ‘nieuwe’ Incognito officieel de deuren. Dat gebeurt met live muziek van Guy Neve. “Het is de bedoeling dat we daarna elke laatste vrijdag van de maand live muziek brengen in samenwerking met verschillende artiesten. We hopen hier een begrip van te maken in het Tiense.” Incognito is open elke dag vanaf 10 uur, behalve op maandag. Op dinsdag, marktdag gaan de deuren wat vroeger open, om 8 uur. Alle verdere info vind je op www.incognito.be.