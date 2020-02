Brandweer rukt voornamelijk uit voor omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen Kristien Bollen

09 februari 2020

18u54 1

Nog voor de storm Ciara goed en wel haar hoogtepunt nog moet bereiken kregen de brandweerlui van post Tienen deze namiddag al tientallen oproepen binnen. Gelukkig bleef de heel grote schade (voorlopig nog) uit. Op tal van plaatsen gingen dakpannen vliegen, knapten takken van bomen of viel hier en daar zelfs een boom om. Ook kregen de brandweerlui enkele oproepen voor loshangende dakgoten of reclamepanelen die dreigen los te komen. Op het Heldensquare in Tienen aan de Grote Markt knakten wel enkele grote takken van enkele bomen af. Gelukkig raakten geen voorbijgangers gewond. Intussen sloot politie dat gedeelte van de Grote Markt af voor alle verkeer.