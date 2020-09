Brandweer rukt uit voor smeulende batterij elektrische fiets Kristien Bollen

22 september 2020



Een bewoner van het Seringenhof in Tienen merkte dinsdag rond 9.30 uur op dat de batterij van een elektrische fiets aan het smeulen was en sloeg alarm. Op advies van de hulpdiensten en in afwachting tot de brandweer ter plaatse was, plaatste hij de batterij in een emmer water om erger te voorkomen.