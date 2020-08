Brandweer rukt uit voor rokende oven Kristien Bollen

24 augustus 2020

De Brandweerlui van post Tienen moesten zondagnacht rond 0.30 uur uitrukken voor een rookontwikkeling in residentie Beatrijs. Eén van de bewoners had per ongeluk de oven opgezet. Helaas staken er een paar dingen in die door de hitte begonnen te smeulen met dus een hevige rookontwikkeling tot gevolg. Uit veiligheidsoverweging werden enkele bewoners geëvacueerd. Gelukkig was er nog geen echte brand ontstaan. Bij het incident raakte niemand gewond en na het ventileren konden alle bewoners terug naar hun appartement.