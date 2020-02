Brandweer moet uitrukken voor smeulende kaars Kristien Bollen

12 februari 2020

In een woning aan de Hannuitsesteenweg in Tienen merkte de bewoonster dinsdagochtend rond7.30 uur een brandlucht op die uit de kelder kwam. De dame bracht haar kinderen in veiligheid en alarmeerde de brandweer. In de kelder was duidelijk een brandgeur waar te nemen en was wat rook. Gelukkig was er geen effectieve brand maar was de rook en geur afkomstig van een ... smeulende kaars. Even voordien was de echtgenoot iets gaan zoeken in de kelder en gebruikte hiervoor een kaars is een potje. De man had deze neergezet en vetrokken zonder deze te doven.