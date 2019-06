Brandweer moet ramen inslaan van leegstaand gebouw Kristien Bollen

24 juni 2019

19u00 6

Hulpdiensten kregen zondagavond rond 19.10 uur een oproep dat in de Kapelstraat in Tienen meerdere stukken glas van een gebarsten raam van een leegstaand gebouw naar beneden gekomen waren. Brandweerlui sloten hierop de straat even af en sloegen noodgedwongen de gebarsten ramen verder in zodat er geen glasscherven meer op de straat konden terechtkomen.