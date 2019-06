Brandweer heeft handen vol bij het nablussen van afvalverwerkingsbedrijf Kristien Bollen

25 juni 2019

18u44 6 Tienen Bij het bedrijf Containers Maes aan de Leeuwerikweg in Tienen brak maandagavond een brand uit. Brandweerlui hadden het vuur zelf snel onder controle, maar het nablussen nam nog zowat de hele dag in beslag. Het containerpark in de buurt bleef vandaag uitzonderlijk gesloten. De rookhinder die in de ruime omgeving waar te nemen was, verdween pas rond de ochtend.

De brand brak rond 20 uur uit. Enkele werknemers waren nog aan de slag en merkten de rook op in een van de opslagloodsen. Al snel ging de brand gepaard met een enorme rookontwikkeling. Aan buurtbewoners werd via sociale media gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Brandweerlui hadden door de hevige rookontwikkeling de moeilijke taak om de brandhaard te kunnen lokaliseren. Eenmaal die gevonden ging het blussen vrij snel. Echter, meermaals begonnen de hopen afval opnieuw te smeulen. Brandweer moest met behulp van een kraan de hopen afval uiteen halen, blussen en de hopen herleggen. Een hele klus.

Ook bij het nablussen kwam nog hinderlijke rook vrij, zowat de hele nacht. Deze ochtend was deze zelfs waar te nemen tot in Meldert bij Hoegaarden. Rond 9 uur deze ochtend verdwenen de wolken en klaarde het op. Hierdoor trok ook de hinderlijke rook snel weg.

Brandweerlui van Tienen kregen de steun van de collega’s uit Landen, Leuven, Diest en Aarschot. In de loods was het niet enkel door de brand maar ook door de loodzware temperaturen hard werken. Op het uur werden de brandweerlui afgelost. Pas rond 16 uur was men klaar met het nablussen.

In het bedrijf was niemand bereikbaar voor enige commentaar. Mogelijk ontstond het vuur door zelfontbranding.