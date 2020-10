Brandende plastic zakken maken appartement onbewoonbaar Kristien Bollen

08 oktober 2020

In een appartement op de Veemarkt in Tienen brak er woensdag rond 22.30 uur brand uit. Bij aankomst van de hulpdiensten kwam er reeds een zwarte rook onder de deur uit op het gelijkvloers. Gelukkig had de bewoner zich al in veiligheid kunnen brengen. Brandweerlui drong het appartementsgebouw binnen en ging meteen op zoek naar andere bewoners op de bovenliggende verdiepingen. Een oudere dame kon gewekt worden en in veiligheid worden gebracht, alle anderen konden zich zelf in veiligheid brengen. Intussen blusten collega’s het vuur in de flat. Daar had om nog ongekende reden twee plastic zakken vuur gevat. De brandschade bleef beperkt, maar rookschade zorgde ervoor dat de flat tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoner werd tijdelijk opgevangen bij familie. Alle andere bewoners van het appartementsgebouw konden, na de nodige ventilatie, wel terug naar hun woonst.