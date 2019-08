Brand bij Bebat in Tienen: buurt moet ramen en deuren dicht houden Kristien Bollen

18 augustus 2019

22u44 8 Tienen In de Walstraat op het industrieterrein Grijpenveld in Tienen is vanavond rond 20.30 uur brand uitgebroken in een opslagplaats van Bebat, het bedrijf dat batterijen inzamelt, sorteert en recycleert. De Tiense brandweer roept wegens mogelijk giftige dampen omwonenden van het industrieterrein op om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Door de wind kwam de rookpluim over het centrum van de stad terecht.Via sociale media riepen politie en brandweer op om ramen en deuren gesloten te houden om geurhinder te vermijden.

“De brand, die momenteel nog steeds woedt maar ondertussen onder controle is, situeert zich in de opslagplaats buiten het eigenlijke fabrieksgebouw. Het fabrieksgebouw zelf raakte niet beschadigd. Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand”, aldus een woordvoerder van de Tiense brandweer. De brandweerlui kreeg de hulp van de collega’s uit landen en Leuven. Een hele stapel paletten, waarvan sommigen geladen met batterijen, diende worden geblust. Die klus is intussen wel geklaard maar brandweer gaat nu na hoe men kan voorkomen dat het goedje terug zou kunnen opflakkeren of beginnen smeulen aangezien er ook lithium-batterijen opgestapeld lagen. Mogelijk dient (een deel) ondergedompeld te worden om verder te kunnen laten afkoelen zonder verder risico.

Het is nog onduidelijk hoeveel schade de brand veroorzaakt heeft in de opslagplaats en of er effectief giftige stoffen verspreid werden. In ieder geval was de rook wel hinderlijk.