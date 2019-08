Bouw van nieuwe trainingscentrum in Goetsenhoven krijgt vorm Vanessa Dekeyzer

20 augustus 2019

16u45 0 Tienen De bouw van het nieuwe intergemeentelijk trainingscentrum voor lokale politiediensten en andere veiligheidsdiensten van het arrondissement Leuven op het militair van Goetsenhoven gaat heel goed vooruit. Volgend jaar kan de nieuwe infrastructuur effectief in gebruik genomen worden. “Zelfs Franstalige politiezones tonen interesse om hier te komen oefenen”, zegt Danny Pelsmaekers, verantwoordelijke trainingscentrum Interleuven.

Er wordt momenteel hard gewerkt op het militair domein van Goetsenhoven. “De ruwbouwwerken zijn bijna klaar”, zegt Danny Pelsmaekers, die een exclusieve rondleiding op het terrein geeft samen met Liesbet Feyaerts architecte bij Interleuven en Guy Brusselaars, projectleider van Strabag. Op het gelijkvloers hebben de twee overdekte schietstanden, eentje van 50 meter en eentje van 15 meter, vorm gekregen. “Deze ruimtes worden geluidsdicht gemaakt, zodat de buurt geen hinder zal ondervinden. Er zullen ook enkel overdag schietoefeningen plaatsvinden. De 15-meter stand krijgt ook nog een videoscherm, zodat er op bewegende beelden kan geoefend worden.”

De eerste verdieping zal dienen voor dojo,voor zelfverdedigings -en klemtechnieken en wapenstoktrainingen. In de vergaderzaal kunnen tactische oefeningen voorbereid worden en in de refter kunnen de aanwezigen rustig eten. Achter het huidige gebouw komt er binnenkort ook nog een staalbouw. “Die is momenteel in productie en zal binnen een vijftal weken geplaatst kunnen worden”, zegt Danny. “Hier zullen de tactische oefeningen kunnen plaatsvinden. We voorzien op het terrein ook nog containers voor die oefeningen.”

Het complex, dat op vraag van het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant door Interleuven gebouw wordt en een kostenplaatje van zes miljoen euro draagt,, vervangt de schietstand bij Ecowerf in Kessel-Lo. “We blijven daar voorlopig gebruik van maken tot de nieuwe gebouwen klaar zijn”, zegt Danny. “De planning is momenteel zo opgemaakt dat we tot en met eind juni 2020 in Kessel-Lo blijven en dat er geen schietoefeningen zullen zijn in juli en augustus 2020. Daarna gaan we op ons nieuwe terrein van start. Mochten de werken sneller klaar zijn, kan die timing nog aangepast worden.”

Momenteel wordt er overleg gepleegd met de verschillende politiezones om na te gaan of en wanneer zij gebruik willen maken van het nieuwe trainingscentrum. “We hopen uiteraard op heel wat respons, zodat het complex goed gebruikt zal worden”, aldus Danny. “Enkele politiezones hebben hun principebeslissing in verband met de deelname en het gebruik al genomen. Ook vanuit de Franstalige politiekorpsen merken we interesse, omdat zij niet over dergelijke infrastructuur beschikken.” Het complex kan wel enkel voor politiezones en veiligheidsdiensten gebruikt worden, niet door privé-personen. Interleuven en de Leuvense politiezone zullen de uitbating van het gebouw op zich nemen.