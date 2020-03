Bosch bekijkt hoe bepaalde productieafdelingen toch veilig weer aan de slag kunnen Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

16u07 42 Tienen Ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen hoopt vanaf 1 april weer wat productie te kunnen opstarten. Het bedrijf ligt sinds 18 maart zo goed als stil als gevolg van de coronacrisis.

“Onze eerste bekommernis blijft de gezondheid van onze medewerkers”, zegt woordvoerder van Bosch Tienen, Peter De Troch. “Het grootste deel van de productie ligt stil en dat tot woensdag 1 april 22 uur. Enkel in de productieafdeling voor rubber zijn op vrijwillige basis een twintigtal medewerkers aan het werk.”

Voor de heropstart van de afdeling rubber werd intussen een uitgebreid veiligheidsplan opgesteld zodat de aanwezige medewerkers in absolute veiligheid aan de slag kunnen. “Morgen is er overleg over hoe we met de productie verdergaan”, aldus De Troch.

Over de financiële impact van de crisis op het bedrijf kan De Troch nog niet veel kwijt. “Het is nog te vroeg om de impact van het tijdelijk on hold zetten van de productie te kunnen inschatten”, besluit hij.