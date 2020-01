Bomen gekapt aan Soldatenveld en Billekensweg Vanessa Dekeyzer

22 januari 2020

18u20 0 Tienen De stad Tienen is gestart met de kap van enkele bomen in het industrieterrein Soldatenveld en aan de Billekensweg. “Elk van de gekapte bomen wordt gecompenseerd door de aanplanting van nieuwe, streekeigen exemplaren”, benadrukt schepen van Duurzaamheid, Paul De Cort (Groen).

Dertien van de 54 populieren in de bufferzone van het industrieterrein Soldatenveld aan de Zoetpandweg moeten gekapt worden omdat ze schade toebrengen aan de omliggende industriegebouwen. In de plaats worden er 26 knotwilgen aangeplant. “Deze streekeigen bomen passen perfect in het vochtige weidelandschap en dragen bij tot de verbetering van de biodiversiteit. De kruin van de knotwilgen is ook beter onder controle te houden”, aldus schepen De Cort.

In de Billekensweg zullen zes van de tien canadapopulieren uit veiligheidsoverwegingen gekapt worden. Een dubbel aantal lindebomen zal hen vervangen. “Er wordt gekozen voor deze soort omdat het inheemse laanbomen zijn die samen met de opgroeiende eiken op de nabijgelegen Westelijke Ring zullen zorgen voor een prachtig natuurzicht. Twee canada’s aan het begin van de veldweg zullen binnen twee jaar gekapt worden. De twee canada’s in de buurt van natuurreservaat het Aardgat blijven behouden”, besluit schepen De Cort.