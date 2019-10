Boetiek Frizzante wil duurzame mode aanbieden aan de moderne en hippe vrouw van vandaag Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

11u55 0 Tienen In de Spiegelstraat in Tienen is een nieuwe boetiek geopend: Frizzante. Zaakvoerster Pascale Vleminckx runt al verschillende jaren met succes Frizzante in Leuven. “En nu hebben we er een zusje in Tienen bij”, zegt Pascale trots. “Ik geloof heel erg in het potentieel van deze stad, waar het boetiekgevoel heel sterk aanwezig is.”

“Ons verhaal begint in Leuven in het jaar 2008 wanneer onze eerste boetiek wordt geopend in de Leopdold Vanderkelenstraat 2. Deze biedt een mix van trendy accessoires en schoenen voor de modebewuste vrouw”, vertelt Pascale. “Het merkenaanbod blijft uitbreiden en een jaartje later komt er een tweede vestiging in Leuven, een kledingboutiek onder de naam Frizzante Due. Beide winkels groeien uit tot trendy multibrand stores waar je steeds hippe, elegante, vrouwelijke en originele collecties uit binnen-en buitenland vindt. Om een nog betere service te kunnen bieden en de klant makkelijker van kop tot teen te kunnen stylen, verhuist de kledingboetiek in 2015 eveneens naar de Leopold Vanderkelenstraat en gaat net zoals de accessoirewinkel onder de naam Frizzante verder.”

Immowereld

Naast haar winkel is Pascale ook actief in de immowereld. “Zo merkte ik op dat Tienen sterk aan het groeien is. Er komen heel veel nieuwe en jonge gezinnen naar deze stad afgezakt omdat dit nog een betaalbaar alternatief is voor Leuven. Wat ik ook leuk aan Tienen vind, is het boetiekgevoel. Er zijn bijna geen grote ketens. Frizzante past dus perfect in dit plaatje. En parkeren is in deze stad ook supergemakkelijk! Toen dit pand in het mooiste straatje van Tienen, de Spiegelstraat, vrij kwam, heb ik dan ook geen moment getwijfeld. Na renovatie is de winkel nu klaar om de deuren te openen.”

“We willen duurzame mode aanbieden aan de moderne en hippe vrouw van vandaag”, zegt Pascale. “Zo werken we bijvoorbeeld met Baum und Pferdgarten, dat via een transparant productieproces streeft naar een duurzame productie in de fashionindustrie, waarbij de rechten van de mensen die de producten maken, gerespecteerd worden. Er is ook vegan leder uit Boedapest en we hebben ook prachtige stuks van gerecycleerde petflessen. Voor onze kinderen moeten we denken aan het klimaat, anders is er geen toekomst voor hen. Mode is een supervervuilende industrie. In de Scandinavische landen hebben ze dat al lang begrepen, maar ook enkele Belgische merken, zoals Essentiel Antwerp, doen hier iets aan. Met die merken werken we heel graag samen.”

Conceptstore

Naast kleding wil Frizzante Tienen ook een conceptstore worden. “We zijn rustig gestart met bijvoorbeeld Baobab kaarsen, die met natuurlijke was gemaakt worden”, zegt Pascale. “Maar het gamma zal stilaan verder uitgebreid worden. We willen ook een webshop openen, want daar is vraag naar. Momenteel kan je wel al via Instagram jouw favoriet stuk bestellen en via direct mail laten leveren.”

Frizzante is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Wie wenst, kan een private sale buiten deze openingsuren vastleggen. Vanaf vijf personen kan je dan de winkel even ‘afhuren’ en uitgebreid met vrienden shoppen. Pascale zorgt graag voor de bijhorende hapjes en tapjes en stijladvies.