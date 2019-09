Boeren en buren ontmoeten elkaar op de Buurderij van OC De Schakel Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

14u01 2 Tienen Op 19 september opent Buurderij OC De Schakel haar deuren aan de Withuisstraat 22. Lokale Boeren laten je er van 18 uur tot 19.30 uur proeven van hun eigen geteelde, gekweekte of ambachtelijk bereide producten. Nadien kan je er elke donderdag terecht voor het afhalen van lokale groenten, fruit, brood, zuivel, vleeswaren, streekproducten en artisanale bereidingen die je op voorhand online kan bestellen via www.boerenenburen.be.

Met een vrolijk webplatform brengt ‘Boeren & Buren’ consumenten en producenten samen en doe je als Buur online boodschappen rechtstreeks bij de landbouwers. Op het moment dat de producten verdeeld worden, ontmoeten de Buren en Boeren elkaar op een aangename locatie tijdens een wekelijkse boerenmarkt, de ‘Buurderij’ genaamd. In Tienen vinden de bijeenkomsten plaats in OC De Schakel Withuisstraat 22. Buren bestellen wanneer ze willen en hoe vaak ze willen zonder verplichtingen, minimumbestelling, vaste pakketten of een abonnement.

Win-win

“Het concept is een win-win voor de klant en de boer”, zegt Simonne Geyskens van schapenfokkerij De Wollekes in Tielt-Winge. “De discussie rond de druk op de prijzen in de landbouw is tegenwoordig weer brandend actueel. Dankzij Boeren & Buren ontvangen de deelnemende producenten maar liefst 80 procent van de verkoopprijs van hun producten. Dat is ettelijke malen meer dan in andere verkoopkanalen waar ze het meestal met veel minder dan de helft moeten doen, of soms zelf met verlies verkopen”, voegt netwerkcoördinator Hannes Van den Eeckhout toe. “En de klanten kunnen op hun beurt steeds rekenen op verser producten.”

In mei 2015 werd het platform ‘Boeren & Buren’ gelanceerd in Vlaanderen en ondertussen kent België al 115 Buurderijen. Vlaanderen heeft 62 Buurderijen en nu is er dus ook een Buurderij in Tienen.

Meer info vind je op de Facebookpagina en op www.boerenenburen.be.