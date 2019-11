Bloembakken Sint-Hubertusstraat werden ‘per ongeluk’ opnieuw geplaatst Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

18u36 0 Tienen De discussie rond de bloembakken, de snelheidsremmers op de Sint-Hubertusstraat in Oplinter, lijkt een maat voor niets te zijn. Raadslid Els Moyens (Tienen Vooruit!) vroeg naar de reden waarom die bakken plots terug geplaatst waren, nadat deze eind juni werden weggehaald omdat deze eerder voor onveilige situaties zorgden.

“Ik was ook verrast dat deze daar plots terug stonden”, zegt schepen Paul De Cort (Groen). “We waren het er al over eens dat hier wel een soort van snelheidsremmer nodig is, maar niet op deze manier. Ik heb intussen contact gehad met de technische dienst en blijkbaar gaat het om een vergissing. De kans bestaat dat de beslissing van de politie niet werd terug geroepen en slapend bleef. Op het volgend sectoroverleg zal deze Kafkaiaanse situatie uitgeklaard worden.”