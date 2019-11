Bloembakken doen opnieuw de gemoederen verhitten in de Sint-Hubertusstraat “We bekijken om hiertegen klacht in te dienen bij de provinciegouverneur” Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

15u00 0 Tienen De discussie rond de bloembakken, de snelheidsremmers op de Sint-Hubertusstraat in Oplinter, laait opnieuw op. Na protest werden deze eind juni weghalen, maar afgelopen week doken ze onverwacht weer op. “Wij hebben duidelijk geen enkele inspraak”, zegt Stéphanie Mathues boos.

“Eerst en vooral kregen we de bloembakken in mei ook al zonder boe of bah voor onze deur in mei”, aldus Stéphanie. “Deze moesten voor meer veiligheid in de straat zorgen, maar het tegendeel was waar, omdat zowel de bussen van de Lijn en vrachtwagens het voetpad opreden om te kunnen slalommen tussen deze bloembakken. Na meerdere klachten liet het stadsbestuur de bloembakken weghalen eind juni. Maar nog geen half jaar later zijn deze nu terug op dezelfde plaats geplaatst.”

“We namen telefonisch contact op met de schepen van Mobiliteit die uit de lucht viel en hiervan duidelijk niet op de hoogte was en de burgemeester van Tienen gooide zelfs letterlijk de telefoon in toen een bewoner haar opbelde”, reageert Stéphanie nog. “Pas na de klachten bij de schepen en de burgemeester werd er signalisatie geplaatst aan de bloembakken, want ook dit was men blijkbaar vergeten. Men maakt met deze ridicule beslissingen de verkeersveiligheid in de Sint-Hubertusstraat in Oplinter opnieuw heel wat onveiliger voor de bewoners. Intussen werden de beslissingen van het stadsbestuur opgevraagd en bekijken de bewoners om hiertegen klacht in te dienen bij de provinciegouverneur.”

“Deze snelheidsremmende maatregelen worden besproken op mobiliteitsoverleg”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “En voor alle duidelijkheid: ik gooi geen telefoons dicht, maar na vier telefoons van mevrouw Mathues heb ik haar vriendelijk gezegd dat ik dit dossier eigenlijk niet gevolgd heb en bijgevolg niet kon antwoorden.”