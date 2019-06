Bloedinzameling in de Schakel Christian Hennuy

03 juni 2019

10u47 8

Het Rode Kruis organiseert op woensdag 5 juni van 18 tot 20 uur een bloedinzameling in de Schakel, aan de Withuisstraat 22 in Tienen, geschikt voor wie 18 of ouder is en in goede gezondheid verkeert. Ook vanaf 66 jaar kan men nog bloed doneren. Volgende bloedinzamelingen hebben plaats op woensdagen 3 juli en 7 augustus, zeker belangrijk in vakantieperiodes met steeds weerkerende bloedtekorten.