Blankedale produceert 2.000 mondmaskers per dag! Geert Mertens

21 maart 2020

13u52 0

Maatwerkbedrijf Blankedale maakte de voorbije week zo’n 2.000 mondmaskers per dag. Deze zijn bestemd voor de verzorgers in de thuisverpleging, woonzorgcentra en Tiense instellingen als Huis in de Stad en Stichting Delacroix. Om zeker te zijn dat er geen tekort aan maskers zou optreden, gaf burgemeester Katrien Partyka (CD&V) de opdracht aan het bedrijf.

“Het medisch materiaal voor de productie kwam er dankzij contacten van de Tiense huisartsenkring”, licht ze toe. “Ondertussen draait de productie van Blankedaele op volle toeren. Er worden 2.000 mondmaskers per dag geproduceerd. Deze worden dagelijks aan het ziekenhuis en de instellingen geleverd. Natuurlijk wachten we ook op de levering door de federale overheid van de ‘FFP2’ maskers , deze gaan dan prioitair naar zorgverstrekkers in de eerste lijn als ziekenhuizen en triagecentra.”

“We zijn bijzonder blij dat in tijden van nood Tienen voor elkaar in de bres springt”, voegt ze eraan toe. “Er zijn ook al contacten met bedrijven als Tiense Suiker en TMS om extra materiaal aan te leveren. De solidariteit in Tienen is bijzonder groot!”