Bjorn (39) en Enzo (45) staan zaterdag op Tomorrowland als Midnight Criminals: “Spelen tussen wereldtoppers, dat wordt knallen!” Vanessa Dekeyzer

17 juli 2019

11u05 22 Tienen Zaterdag staat met stip genoteerd in de agenda van Bjorn Coenen (39) en Enzo Fumarola (45). Het dj-duo Midnight Criminals mag die dag maar liefst drie sets afwerken, waarvan de belangrijkste die op het podium van Ketaloco op Tomorrowland. “We staan geprogrammeerd tussen wereldtoppers. Dat wordt echt knallen!”

“Ben jij niet zopas op tv geweest?”, vraagt een dame aan Bjorn, wanneer hij plaatsneemt op het terras in Tienen voor ons interview. Bjorn verscheen inderdaad op de lokale tv-zender tijdens zijn set op het Sweet City Festival in Tienen. Zijn collega-dj Enzo was toen met vakantie. Hij is net op tijd terug dus om te schitteren op Tomorrowland.

“Het is niet de eerste keer dat we op dit festival spelen, maar wel voor het eerst op een volwaardig podium”, zeggen Bjorn en Enzo. “Voor Maes mochten we drie jaar op een rij non-stop muziek spelen vanuit een dj-booth van de promostand, maar dan komen de mensen niet speciaal naar jou luisteren. Dit keer krijgen we een volwaardige stand op de LEAF-stage, die elke dag ingevuld wordt met een ander concept. Bij ons is dat Ketaloco, met wie we al verschillende jaren samenwerken, onder meer voor House Garden in Tienen en AfterSun in Aarschot. Het is een eer dat zij ons uitgekozen hebben om dit jaar op hun stage op Tomorrowland te draaien.”

Een echte naam hadden we niet, maar toen we op Pukkelpop na onze set bleven doorfeesten, kregen we de bijnaam ‘criminals’ Bjorn en Enzo

Ervaren rotten

Bjorn en Enzo (Fiocco) zijn allebei ervaren rotten in de dj-wereld. “We kwamen mekaar dan ook geregeld tegen op feestjes en evenementen waar we moesten spelen. Aangezien we dezelfde stijl hebben, melodic house-techno, zijn we tot een samenwerking gekomen. Een echte naam hadden we in begin niet, maar toen we op Pukkelpop na onze set bleven doorfeesten, kregen we de bijnaam ‘criminals’”, zeggen de mannen lachend.

“We zijn volledig op elkaar ingespeeld”, klinkt het. “Dat moet wel, want wij bereiden nooit een set voor. A la minute passen we ons aan het publiek aan. Uiteraard zijn we steeds up-to-date. Elke dag zijn we bezig met alles wat er reilt en zeilt in de underground scene. En dat is bijzonder veel, want de tijd van de commerciële dancescene is stilaan naar de achtergrond aan het verschuiven. De mensen willen iets nieuws horen, iets puur en echt.”

Midnight Criminals speelt na Artbat en voor Hernan Cattaneo. “Dat zijn twee wereldtoppers in het genre”, zeggen Bjorn en Enzo. Het gaat snel voor het Tiense duo, want niet alleen spelen ze zaterdag op TL, ook het bekende Another Dimension in het Boerenhof in Meensel en het Woodstok festival in Stok staan op de agenda. “En zondag gaan we voor het eerst in Nederland optreden: op City of Dance in Middelburg. Een hele bus fans gaat mee!”

Eigen single

En er is nog meer nieuws op komst want Midnight Criminals heeft een eerste eigen single klaar, in samenwerking met BEJOZ. “We zullen deze op Tomorrowland voor het eerst draaien. Benieuwd wat het publiek ervan zal vinden. Een eigen single uitbrengen, is absoluut nodig om hogerop te geraken in de dj-wereld. Maar stilaan krijgen we voet aan de grond.”

Feestje

Of de mannen nog niet beginnen te zweven? “Nee hoor, we blijven heel bescheiden”, zegt het duo lachend. “Als we ergens spelen, hebben we ook geen uitgebreid verlanglijstje ofzo. Geen kaviaar of enkel blauwe M&M’s, wel graag wat bier of sterke drank. En dan maken er een feestje van!”