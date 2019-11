Binnenkort dwergschapen op de StadsAkker Kristien Bollen

04 november 2019

17u08 0 Tienen De StadsAkker in Tienen verwelkomt op 10 november dwergschaapjes van het Ouessant ras. Samen met buurtbewoners en breed publiek klinkt De StadsAkker die dag om 15 uur op hun komst en gezondheid.

In een proefperiode wordt gestart met 2 schapen: een ooi en haar lam. Het lam is waarschijnlijk zwanger. Hopelijk mag er in het voorjaar een lammetje verwelkomd worden. Later komen er mogelijk nog twee schapen bij.

Ecologisch beheer

Behalve voor gezelligheid zullen de schapen mee zorgen voor het ecologisch beheer van de StadsAkker, met name voor het kort houden van het gras. Na kippen en bijen is dit de derde diersoort die wordt gehouden op de StadsAkker, steeds op initiatief van vrijwilligers. Boer Wannes Suttels, vrijwilligers en initiatiefnemend schapenscheerder en Ouessantkweker Domien Geladé nemen samen de zorg voor de schapen op.

l’Ile de Ouessant

Ouessant schapen worden maximaal 49 cm hoog. Ze stammen oorspronkelijk van l’Ile de Ouessant, een eilandje enkele kilometers ten westen van de Frans-Bretoense kust. Hun stevige wollen vacht beschermt de schapen goed tegen zowel lage als hogere temperaturen, waardoor ze het hele jaar buiten kunnen doorbrengen.

Vragen over Ouessantschapen of interesse in ecologische begrazing bij u thuis? Contacteer Domien Geladé op schapen.stalgelade@gmail.com