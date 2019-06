Biljartclub Hoekske gevierd voor titel en beker Christian Hennuy

10 juni 2019

BC Hoekske uit Tienen is al meer dan 40 jaar een gevestigde waarde in de golfbiljartsport. Sinds twee jaar is de club met drie ploegen vertegenwoordigd in de competitie regio Leuven, op nationaal vlak met twee ploegen. Met een vrouwenploeg die op nationaal niveau sterk uit de hoek komt, is de club aan een sterke periode bezig. De eerste ploeg presteerde uitzonderlijk sterk in het seizoen 2018-2019 en behaalde de kampioenstitel in de hoogste afdeling. Verder won deze ploeg ook de Belgische beker tegen een ploeg uit het Antwerpse.