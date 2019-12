Bijna 9 op 10 sociale huurders moeten vanaf volgende maand meer betalen : Cnuz investeert wel 52 miljoen euro in 7 jaar Kristien Bollen

18 december 2019

06u03 2 Tienen De Sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ bestaat bijna twee jaar. In de gemeentes Tienen, Landen, Aarschot, Zoutleeuw, Geetbets, Linter en Hoegaarden hebben ze 1.600 huurwoningen. Deze huurders mogen zich dus zeer binnenkort aan een (fikse) prijsverhoging verwachten dankzij de beslissing van de Vlaamse overheid om de huurprijzen van sociale woningen te herzien volgens enkele nieuwe maatstaven. Cnuz is intussen hard aan het werk om de woningen met pijnpunten grondig en duurzaam te renoveren. Op zeven jaar tijd zullen ze liefst 52 miljoen euro uitgeven aan nieuwbouwprojecten en renovaties.

Alle inkomens van gezin samentellen



De nieuwe huurprijs vanaf 1 januari hangt af van drie factoren. Vanaf nu zal een woning geschat worden naar de effectieve marktwaarde op dat moment, zo komt er een energiecorrectie en komt er een herberekening van de inkomen : alle inkomens van de inwonende in het gezin telt men samen.

“We hebben deze waarden gekregen van de Vlaamse overheid en wij moeten die nu toepassen. Voor sommigen mensen kan dit zijn dat ze deze maand een huurlast van driehonderd euro moeten betalen en naar volgende maand naar zes of zevenhonderd euro gaan. Ik weet dat dit voor deze mensen absoluut niet evident is” zegt voorzitter van Cnuz Guy Dumst.

Negen op de tien

De huisvestingsmaatschappij berekende dat zowat voor negen van de tien huurders de huurprijs naar omhoog zal gaan. Gemiddeld zal dat ongeveer 60 euro zijn, al zijn er ook enkele gevallen waarbij dit zelfs kan oplopen tot 600 euro. “Daarmee ook dat we als maatschappij hebben voorzien dat er de volgende dagen en weken extra mensen ter beschikking staan voor onze huurders voor allerlei vragen” aldus Guy Dumst.

Ieder jaar herberekening

Nieuw is ook dat ieder jaar opnieuw de huurprijs zal herberekend worden. Als de inwonende werkende kinderen uiteindelijk toch de vleugels uitstrekken en het ouderlijk nest verlaten, zal de huurprijs weer dalen.

Investeren in toekomst

Cnuz investeert duidelijk in de toekomst. Dit jaar voerde men al enkele renovatiewerken uit en de komende zes jaar staan er nog grootse (renovatie)plannen op til. “Al onze 1.600 woningen gaven we een scorekaart. De ‘slechtste’ gaven we prioriteit in het renoveren. Zo hebben we al 100 woningen in de Gijmelbergwijk nieuwe verwarmingsketels geplaatst. De oude en versleten mazoutinstallaties hebben plaats gemaakt voor zuinigere gasketels. Verder heeft daar ieder woning nog enkel glas wat we moeten renoveren net als de gevels en daken isoleren en de ventilatie aanpakken. We ‘herstellen’ niets ‘zomaar’ meer, we kiezen voor duurzame en energiezuinige investeringen”.

De energiecorretie zal ook een bepalende factor zijn in de huurprijs. “Wie over een energiezuinige woning beschikt zal een fikse daling zien op zijn energieverbruik. Daarvoor betaald die dan een kleine bijdrage ter comensatie tegenover de huurders van geen energiezuinige woning. Op termijn willen we echter streven dat iedere woning energiezuiver zal zijn”.

Niet enkel de renovaties staan op de planning, zo hoopt Cnuz van start te gaan met enkele nieuwbouwprojecten, onder meer in Zoutleeuw. “In het voorjaar gaan we van start met het project Molenveld, een bouw van 32 woningen en het project de Magneet, nog eens 15 woningen” aldus de voorzitter