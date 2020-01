Bij Cinema Bébé mogen ouders met de baby naar de cinema gaan Vanessa Dekeyzer

23 januari 2020

11u49 4 Tienen Met jouw baby of jonge peuter naar de cinema gaan, het is niet zo makkelijk. Dat zullen veel kersverse ouders beamen. Daarom stellen Huis van het Kind Tienen, jeugddienst Tienen en CC De Kruisboog Cinema Bébé voor.

Cinema Bébé zijn vijf momenten waarop ouders zonder zorgen met hun baby kunnen genieten van een film. “Er wordt voor alles gezorgd”, zegt schepen van Vrije Tijd Wim Bergé (CD&V). “Tijdens de filmvoorstelling kunnen de kindjes rustig in dromenland vertoeven, want zowel het geluid als de lichten worden gedimd. Een flesje opwarmen is geen probleem, want in de zaal is een microgolfoven voorzien, net zoals een verzorgingskussen als er nood is aan een fris pampertje. De wandelwagen kan veilig achtergelaten worden in de buggyparking.”

Peuteropvang

Wie ook peutertjes onder de 2,5 jaar heeft, kan deze met een gerust hart afzetten in de peuteropvang, waar een film op maat en animatie voorzien worden. Deze opvang bevindt zich vlak bij de filmzaal. Na de filmvoorstelling is er de gelegenheid om gezellig na te praten in een aangename speelruimte met een gratis kopje koffie.

De eerste editie van Cinema Bébé vindt plaats op donderdag 20 februari om 09.30 uur met de film ‘Long Shot’. De peuterfilm is ‘Stip en Vlek doen weer gek’. Een ticket kost 2 euro, baby’s en peuters kunnen gratis meekijken. Reservatie van een ticket is aangeraden. De volledige programmatie is terug te vinden op www.dekruisboog.be.