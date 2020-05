Bib heropent vanaf dinsdag Vanessa Dekeyzer

28 mei 2020

09u25 0 Tienen Vanaf dinsdag 2 juni zwaait de stadsbibliotheek in Tienen haar deuren weer open voor bezoekers. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden.

Wie naar de bib komt, wordt gevraagd de handen bij binnenkomst te ontsmetten en een mandje te gebruiken. “Op die manier hebben de medewerkers een zicht op het aantal bezoekers, want voorlopig mogen maximum 30 personen tegelijkertijd gedurende maximum 30 minuten materialen kiezen”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V). “Eens in de bib moet de aanbevolen route gevolgd worden. Voor het inleveren, uitlenen en betalingen (cash of bancontact) worden de zelfscanbalies op de gebruikelijke manier ter beschikking gesteld. De schermen worden regelmatig ontsmet.”

Voorlopig is de bib echter nog niet toegankelijk als gezellige ontmoetingsplaats. Er zijn geen zitplaatsen en ook de computers zijn niet beschikbaar. Krantenlezers, studenten en computergebruikers moeten dus nog even geduld hebben. Ook de toiletten blijven gesloten.

Alle maatregelen kunnen geraadpleegd worden via www.bibliotheek.tienen.be/info-heropening.