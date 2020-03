Bezorgd Om Mensen zet voedselbedeling verder Vanessa Dekeyzer

20 maart 2020

15u45 0 Tienen De Tiense hulpinstelling Bezorgd Om Mensen gaat dan toch door met haar voedselbedeling aan de Hamelendreef. Op de website en de Facebookpagina van de organisatie verscheen enkele dagen geleden dat alle activiteiten zouden stopgezet worden. “Er was even verwarring over of we al dan niet de voedselbedeling mochten verder zetten”, legt Daniël Raeymaekers uit.

“Wij vinden alvast niet dat minder bedeelde mensen nog eens extra in de kou moeten komen te staan”, gaat Daniël verder. “Zij vallen al genoeg uit de boot. En bovendien hebben we eten beschikbaar, waarom het dan niet meer uitdelen? Intussen hebben we van de stad ook de officiële toelating gekregen om de verdeling van de voedselpakketten verder te zetten, waar we heel blij om zijn. Weliswaar moeten we dit doen onder zeer strenge voorwaarden.”

De bedeling vindt plaats van 9 tot en met 14 uur. Bezorgd Om Mensen krijgt hierbij steun van het OCMW en het RISO, die vrijwilligers ter beschikking stellen. “Alle andere activiteiten blijven afgeschaft. Het gaat dus enkel om de verdeling van voeding”, benadrukt Daniël nog.