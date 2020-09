Bewoonster wil vlam in de pan blussen met water, brandweer moet dampkap uitbreken Kristien Bollen

25 september 2020

21u21 0

Een bewoonster van een appartement op het kapucijnenhof in Tienen zette donderdag rond 9.15 uur een pan met boter op het vuur. Toen ze een stukje vlees in de pan legde ontstond er een steekvlam. De dame wilde het vuur blussen met een glas water maar dat gaf nog een grotere steekvlam waardoor het vuur in de dampkap sloeg. Brandweerlui konden het vuurtje snel doven maar moesten hiervoor wel de dampkap uitbreken. Nadien diende men de verdieping te verluchten.