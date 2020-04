Bewoners van Huis in de Stad leren dansje van Special Olympics aan Vanessa Dekeyzer

17 april 2020

17u42 0 Tienen Door de enorme impact van het coronavirus moeten de atleten van Special Olympics nog een jaartje langer wachten om hun talenten te showen. Om hen vanuit hun kot in beweging te houden, lanceert men de dance challenge. De boodschap is simpel: blijf niet bij de pakken zitten en beweeg.

“In deze bizarre periode willen we volop gaan voor positieve creativiteit. Voor onze atleten is in beweging blijven heel belangrijk. Daarom lanceren we nu deze dance challenge. We nodigen iedereen uit om samen met onze atleten deel te nemen aan de Facebook Live danssessie. We verwachten dat er heel wat sportievelingen mee zullen dansen”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.

De atleten van Special Olympics Belgium kunnen voor hun challenge rekenen op de steun van enkele bekende gezichten. Onder andere SOB-ambassadrice Tessa Wullaert, Yanina Wickmayer, actrice Erika Van Tielen, Henny Seroeyen en Tim Ost van ‘De Buurtpolitie’ deelden alvast de video die dansjuf Dorien van Do! voor Special Olympics Belgium in elkaar stak.

Kleine groepjes

En ook bij Huis in de Stad, de Tiense voorziening die een thuis biedt aan personen met een beperking, werd er druk gedanst op het nummer. “Vooral de vrouwelijke bewoners vonden het een leuke uitdaging”, zegt Tine Devos die het sportieve team in de voorziening leidt. “De moves waren misschien niet al te gemakkelijk, maar we hebben nog wat tijd om deze verder aan te leren. Eens de lockdown voorbij is, gaan we het dansje met z’n allen opnieuw doen.”

Tine moet als gevolg van de coronacrisis steeds in kleine groepjes werken in de sportactiviteiten. Bijvoorbeeld bij voetbal kan je niet team A tegen team B laten spelen. Of wanneer we gaan fietsen, gebeurt dat telkens met maximum twee personen. Maar er wordt volop verder gesport door onze bewoners. En met veel enthousiasme. Ook de andere activiteiten, die hier in Huis in de Stad georganiseerd worden om de bewoners, die anders overdag gaan werken, op een leuke manier bezig te houden, zijn echt top. Iedereen werkt samen om er het beste van te maken in deze lockdown.”