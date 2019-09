Bewoners Hoegaardenstraat trekken aan de alarmbel: “Het is gevaarlijk wonen geworden op de Zigeunerhoek” Vanessa Dekeyzer

17 september 2019

14u48 0 Tienen ‘De Zigeunerhoek’, dat is de nieuwe naam op sociale media voor de hoek tussen de Hoegaardenstraat en de Driemolenstraat. De bewoners uit de buurt zijn het lawaai en de gevechten deftig beu en vragen het stadsbestuur om in te grijpen. “Het is hier ronduit gevaarlijk wonen”, klinkt het.

Afgelopen zondag kwam het tot een groot gevecht tussen Roemenen op de hoek van de Hoegaardenstraat. “Hier waren zeker vijf mensen bij betrokken”, zegt een van de naaste buren, die uit schrik liever anoniem wil blijven. “Wat de aanleiding voor het gevecht was, weet ik niet meteen maar ik hoorde iets over geld. Er werden enkele rake klappen uitgedeeld. De politie kwam ter plaatse, maar ik denk niet dan iemand aangehouden is.”

De getuige woont al zeven jaar in de Hoegaardenstraat. “De situatie is hier behoorlijk aan het escaleren. Zo erg als nu is het nog nooit geweest. Elke dag wordt hier wel ruzie gemaakt tussen de Roemenen, die met veel te veel samen in een appartement leven. Ik weet bijvoorbeeld dat er maar liefst zestien mensen verblijven in een woning met één slaapkamer. Natuurlijk geeft zoiets problemen. En dat kan hier allemaal zomaar!”

“Het was zondag niet de eerste keer dat de politie er naartoe werd geroepen”, zegt een andere buurtbewoner. “De klachten gaan van geluidsoverlast, sluikstorten in de buurt van zitbanken en afvalbakjes tot bedelen en dus ook gevechten.” Een dame, die al dertig jaar in de straat woont, wil ook getuigen. “Het is ronduit gevaarlijk geworden op onze straat. ’s Avonds durf je niet alleen meer wandelen, zeker niet als vrouw.”

Schoon schip maken

De buurt wil dan ook dat de stad en de politie schoon schip maken. “Anders gaat het hier eens deftig uit de hand lopen”, klinkt het. “En wanneer er niets ondernomen wordt, doe je de mensen hier in de straat een keuze maken in het kieshokje waar we ook niet naartoe willen gaan. Een relatief kleine groep mag niet voor problemen zorgen voor een meerderheid die het goed meent en fier wil zijn op de stad Tienen.”

“Deze overlast is niet toelaatbaar”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We laten dit dan ook allesbehalve betijen. De stad zet in op ‘bestuurlijke handhaving’. Dat betekent dat we overlast aanpakken met de middelen die de stad zelf heeft. Er zijn al woningcontroles geweest. Ik zal de politie ook vragen verhoogd toezicht te doen. Het is heel belangrijk dat overlast altijd gemeld wordt aan de politie, alleen op die manier kunnen we de situatie inschatten en vooral opvolgen en aanpakken! Meldingen kunnen ook altijd via mail aan preventie@tienen.be.”