Bewoners Anemoonsite zijn niet opgezet met komst tankstation voor vrachtwagens pal voor de wijk Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

17u12 4 Tienen “Drie maanden geleden zijn wij hier komen wonen omdat het Anemoonproject werd gepromoot als een woonproject in het groen en nu krijgen we recht tegenover onze nieuwbouwwoning een Shell-tankstation voor vrachtwagens!”, zeggen Anita Sterkendries en Noël Peeters boos. Ook de andere bewoners van de Anemoonsite zijn geschokt. “Dit gaan we niet laten gebeuren!”

Shell heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw tankstation voor vrachtwagens aan de Hamelendreef, gelegen tussen de parking van ruitenwisserfabrikant Bosch en Cuypers Products. De in-en uitrit naar dit station situeren zich op een boogscheut van de nieuwbouwwoningen-en appartementen in het Anemoonproject. “We zijn op geen enkele manier op de hoogte gebracht van deze plannen”, zeggen de bewoners boos. “Plots zagen we aan de overkant van de straat een geel papier opduiken met daarop een summiere uitleg over wat er op til staat.”

Kleiner en groener wonen

Anita en Noël verlieten drie maanden geleden het groene Hoeleden. “We wilden kleiner gaan wonen, maar wel nog steeds in het groen. Het Anemoonproject in Tienen leek ons een mooi alternatief. Vandaag kijken we vanuit ons raam inderdaad uit op een stukje groen aan de overkant van de straat, maar die bomenrij verdwijnt dus binnenkort om het terrein bouwrijp te maken voor de komst van een een tankstation voor vrachtwagens, dat 24 uur op 24 zal openblijven!”

“Naast de twee tankposities is er ruimte voor elf wachtposities. Wanneer die allemaal draaiende blijven, gaan we continu geluidsoverlast hebben”, zegt Mark Vanherberghen. “En dan is er nog de verkeersafwikkeling. Voor de in-en uitrit moet er een stukje fietspad sneuvelen. Dit fietspad wordt vandaag veelvuldig gebruikt. Hoe gevaarlijk zal dit worden wanneer er voortdurend vrachtwagens op- en af rijden? En bovendien is er veel verkeer op de Hamelendreef. Het afbuigen van de camions naar het tankstation zal dus ongetwijfeld files opleveren.”

Geschokt

De bewoners begrijpen niet waarom de in-en uitrit niet aan de achterzijde van het terrein kunnen gerealiseerd worden. “Via de Potaardeweg moet er toch een ontsluiting mogelijk zijn?”, klinkt het. “We zijn zwaar geschokt en verontwaardigd”, gaat Rik Poulman verder. “Dit tankstation komt weliswaar op een industriezone, maar pal tegenover een nieuwe woonwijk! We zullen ons verzetten tegen de plannen. Op vrijdag 20 september is er tussen 19 en 21 uur alvast een overlegmoment met de buurt om te kijken welke verdere stappen we zullen ondernemen.”

Volgens de architect van Shell voldoet het project aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. En vergeleken met de huidige situatie, is de verwachting van Shell dat er zich geen verkeerstoename zal voordoen die ontoelaatbare hinder met zich meebrengt, omdat het bestaand naburige tankstation opgedoekt zal worden. Er zullen volgens Shell dus geen extra vervoersbewegingen bijkomen ter hoogte van de Hamelendreef. Dankzij de bufferzone worden eventuele blokkages ter hoogte van de Hamelendreef onwaarschijnlijk geacht en zou de eventuele geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau blijven.