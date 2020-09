Bewoner vergeet kookpot op vuur : brandweer kan erger voorkomen Kristien Bollen

08 september 2020

De brandweer van post Tienen moest dinsdag rond 11 uur uitrukken voor een keukenbrand in een woning op de Diestsesteenweg. De bewoners waren vergeten dat er een kookpot op het vuur stond, met alle gevolgen van dien. De brandweer had het vuurtje snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. Nadat de woning voldoende geventileerd was konden de bewoners weer naar huis.