Bewoner laat kookpot op vuur staan en zet appartementsblok in rep en roer Kristien Bollen

04 februari 2020

20u15 0

In een appartementsgebouw aan de Veldbornstraat in Tienen trad vanavond rond 19.30 uur het brandalarm in werking. Politie en brandweer rukten massaal uit en waren paraat om de bewoners te evacueren. Brandweer ging intussen op zoek van waar het vuur juist kwam. Ze forceerden het bewuste appartement. Vrij snel werd duidelijk dat de rook niet afkomstig was van vuur maar van een kookpot die op het vuur was blijven staan en de bewoner in slaap was gevallen. Niemand raakte bij het incident gewond. De man van het appartement werd wel, omwille van de rookontwikkeling, ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.