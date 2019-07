Beweegtuin verplaatst naar Vissenaken vdt

19 juli 2019

12u44 3 Tienen Onder het motto ‘Beweeg je wijk’ lanceerde de stad Tienen in september vorig jaar een beweegtuin op ’t Schip. Na enkele omzwervingen komt die nu aan in Vissenaken.

De beweegtuin is een combinatie van toestellen die speciaal ontworpen zijn voor senioren. Er zijn zeven types van toestellen, waarbij er ook eentje geschikt is voor mensen in een rolstoel. Alle oefeningen werken gericht op coördinatie, balans, lenigheid en uithoudingsvermogen. Een instructiebord toont hoe je de toestellen correct kan gebruiken.

Tijdens de zomer van 2018 stond de installatie op het binnenplein van WZC Nazareth in Goetsenhoven om er senioren aan te sporen meer te bewegen. In september kregen de beweegtoestellen een nieuwe locatie in Oorbeek. En nu is Vissenaken aan de beurt. “De toestellen blijken erg populair, zowel bij oud als bij jong”, aldus schepen Wim Bergé (CD&V). “De toestellen blijven nu een tijdje in Vissenaken staan, om vervolgens een andere wijk in beweging te brengen.”

