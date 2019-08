Betrapte inbreker vlucht weg Kristien Bollen

28 augustus 2019

In de Liefdesstraat in Tienen werd dinsdagochtend rond 5.30 uur een inbreker opgemerkt in een van de burelen. Toen die besefte dat hij was opgemerkt, kon hij ontsnappen via het raam. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en opende een onderzoek.