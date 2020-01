Bestuurster knalt tegen geparkeerde wagen en gevel Kristien Bollen

16 januari 2020

19u02 0

Op de Hannuitsesteenweg in Tienen verloor donderdagvoormiddag rond 11.30 uur een dame voor nog ongekende reden de controle over het stuur. De dame reed een geparkeerde wagen aan en kwam uiteindelijk met haar voertuig tot stilstand tegen de gevel van een woning. Bij het ongeval raakte de dame lichtgewond. ze werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis in Tienen. Haar wagen diende getakeld te worden.