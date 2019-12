Bestuurster knalt op stilstaande wagen Kristien Bollen

04 december 2019

Op de Leuvenselaan in Kumtich (Tienen) stopte dinsdagmiddag rond 12.30 uur een dame, die in de richting van Leuven reed, om linksaf te slaan naar de Kerkblok. De bestuurster van een andere wagen had de stilstaande wagen niet opgemerkt en reed hierop in. Eén van de bestuursters, een 46-jarige dame uit Tienen, klaagde over pijn in de nek en rug. Ze wenste echter geen ambulance, ze zou later op de dag zelf een dokter raadplegen. De bestuurster van de andere wagen, een 36-jarige dame uit Tienen, bleef ongedeerd. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen van het ongeval.