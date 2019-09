Bestuurder wil inhalen en raakt gewond Kristien Bollen

05 september 2019

18u52 0

Op de Oostelijke ring in Tienen kwam het deze namiddag rond 13.50 uur tot een aanrijding tussen twee wagens. Een bestuurder wilde een wagen inhalen maar merkte niet op dat er al een wagen links van hem reed waardoor die twee in aanrijding kwamen. Eén bestuurder klaagde over pijn in de rug en nek. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Eén wagen diende getakeld te worden.