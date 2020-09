Bestuurder verliest controle en knalt tegen geparkeerde wagen Kristien Bollen

10 september 2020



In de Ketelmakersstraat in Tienen verloor woensdagavond rond 9.50 uur een bestuurder de controle over het stuur. De 76-jarige man uit Tienen reed tegen een geparkeerde wagen en kwam zelf met zijn wagen tot stilstand in de Leuvensestraat. De bestuurder, die een negatieve ademtest aflegde, bleef ongedeerd. Zijn wagen diende wel getakeld te worden.