Bestuurder stopt voor fietser : kop-staartaanrijding en twee personen gewond Kristien Bollen

04 november 2019

Op de Aarschotsesteenweg in Vissenaken bij Tienen wilde vanavond een bestuurder die uit de richting van Binkom kwam, de oprit inrijden. Hiervoor stopte hij echter om een fietser die op het fietspad in de richting van Tienen reed, door te laten. Helaas merkte achterliggende bestuurders niet of te laat op met een kop-staart aanrijding met nog drie wagens tot gevolg. De bestuurder van de eerste inrijdende wagen, een dame, raakte gewond. De bestuurder van de achterliggende Volvo, een man, raakte evennes gewond. Hij moest echter door brandweer uit zijn wagen worden gehaald. Het slachtoffer werd onder begeleiding van een mug-team overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Tienen. De bestuurder van de Ford bestelwagen bleef ongedeerd. Politie sloot de Aarschotsesteenweg af voor alle verkeer in beide richtingen zodat de hulpdiensten hun werk konden doen en zorgden voor een tijdelijke omleiding.