Bestuurder ramt verkeerslicht en neemt te voet de vlucht Kristien Bollen

01 april 2020

18u07 96

In de Aandorenstraat ter hoogte van de suikerraffinaderij en de ring, knalde deze namiddag rond 17 uur voor nog ongekende reden een wagen tegen een verkeerslicht. De paal knakte af en kwam onder de wagen terecht. De Ford Focus is door de aanrijding total loss. De bestuurder, en mogelijk ook de passagier(s) te zien aan de gebarsten voorruit, namen te voet de vlucht. De politie is momenteel ter plaatse voor de nodige vaststellingen en speurt de bestuurder en eventuele passagiers op.