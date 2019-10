Bestuurder onder invloed van drank en drugs die betrokken is bij ongeval, tracht te vluchten en geeft agent een trap Kristien Bollen

11 oktober 2019

In de Veldbornstraat in Tienen gebeurde donderdagochtend rond 8.15 uur een ongeval waarbij twee wagens betrokken waren. Gelukkig vielen er geen gewonden. Wel probeerde één bestuurder te plaats te ontvluchten. Getuigen en omstaanders konden dit echter beletten en alarmeerden de politie. De bestuurder gedroeg zich agressief tegenover de agenten. Eén van de agenten incasseerde zelfs een trap van de man. De bestuurder werd onderworpen aan een adem- én speekseltest. Daaruit bleek dat die onder invloed was van zowel drank als drugs. Het rijbewijs van de man werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. In de wagen werden ook nog twee zakjes met cannabis aangetroffen. Buiten het intrekken van het rijbewijs werden er nog de nodige pv’s tegen de bestuurder opgesteld.