Bestuurder onder invloed drugs komt met aanhangwagen in gracht terecht Kristien Bollen

16 september 2019

Op de Sint-Truidensesteenweg verloor zondagnamiddag rond 17.30 uur een 30-jarige man uit Landen de controle over het stuur. De auto met aanhangwagen week van het rijvak af, kruiste het tegenovergestelde rijvak, reed over het fietspad, ramde een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht. De jongeman legde een positieve speekseltest af. De politie trok het rijbewijs van de man meteen in voor 15 dagen.