Bestuurder gewond bij kop-staart aanrijding Kristien Bollen

18 september 2019

19u00 5

Op de Leuvenselaan in Tienen gebeurde deze morgen rond 8.40 uur een kop-staart aanrijding. Eén bestuurder was getopt voor de wegwerkzaamheden. De achterliggende wagen merkte dit helaas te laat op en reeds op de stilstaande wagen in. De 62-jarige bestuurder uit Boutersem had pijn in de nek en werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis voor verzorging. De 42-jarige bestuurder uit Glabbeek bleef ongedeerd. Beide wagens brachten het er slecht van af en dienden alle twee getakeld te worden.