Bestuurder die verkeerslicht wegmaaide en te voet vlucht nam bleek onder invloed Kristien Bollen

02 april 2020

18u21 20

In de Aandorenstraat knalde woensdag rond 17 uur een bestuurder tegen een verkeerslicht. De Ford Focus was door de aanrijding niet meer rijvaardig. De bestuurder nam daarop samen met zijn zoontje dat in de wagen zat te voet de vlucht. Agenten troffen in de buurt echter de bestuurder, een 32-jarige man uit Tienen, aan. De man bleek bovendien onder invloed van drugs en alcohol. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Politie liet de wagen, die niet eens van de bestuurder zelf bleek te zijn, takelen.