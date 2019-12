Bestuurder die opvalt door hoge snelheid heeft voorlopig rijbewijs Kristien Bollen

23 december 2019

18u23 3

Op de Leuvensesteenweg in Diest trok zondagnacht een bestuurder de aandacht van politie door zijn hoge snelheid. Na interceptie bleek de 18-jarige jongeman uit Tienen te rijden met een voorlopig rijbewijs, wat niet toegelaten is in het weekend. Tevens had hij een passagier bij en hing er geen L- op zijn achteruit.